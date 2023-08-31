



Минтранс хочет пустить на городские полосы для автобусов машины с пассажирами

Министр транспорта Мири Регев поручила чиновникам изучить вопрос о преобразовании полос для автобусов в городах в полосы для совместного использования с автомобилями, везущими несколько пассажиров.



Хотя на междугородних автомагистралях есть такие полосы, эксперты предупреждают, что такая практика в городах приведет к хаосу, а Министерство финансов выступает против такой меры, которая, по его словам, “увеличит пробки, противоречащие политике правительства по уменьшению заторов, и нанесет ущерб израильской экономике на десятки миллиардов шекелей в год”.



Министр попросила рассмотреть возможность интеграции "автомобилей с высокой загруженностью в автобусные полосы" В Минтрансе добавляют, что многие полосы для автобусов используются не полностью, а водители на соседних полосах стоят в пробках.



