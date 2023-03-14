



Министры отменили повышение налога, который поднял бы цены для туристов на 17%

Министерский Комитет по государственному бюджету единогласно проголосовал за принятие предложения министра туризма Хаима Каца об исключении предложения о добавлении НДС на продукты и услуги для туристов, посещающих Израиль.



Запланированный правительством шаг привел бы к повышению цен для туристов на 17%, что, по мнению министра туризма, нанесло бы “серьезный удар по индустрии туризма”.



Кац поблагодарил премьер-министра, министра финансов и других министров за поддержку.