



Министр строительства: Тренд снижения цен на квартиры продолжится

Министр жилищного строительства и строительства Ицхак Гольдкнопф намерен утвердить план покупки земли в рассрочку. Об этом сообщает Jerusalem Post.



Согласно плану, Земельное управление Израиля будет продавать землю подрядчикам, и они будут передавать стоимость части земельного компонента в пользу покупателей, что облегчит им покупку квартир.



План изучается Министерством жилищного строительства и поддерживается Шломи Хейслером, генеральным директором министра финансов, который учитывает ожидаемое в этом случае снижение государственных доходов.



Однако, покупатели квартир, должны будут подписать юридическое соглашение, обязывающее вернуть эту часть при продаже квартиры.