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Министр строительства: Тренд снижения цен на квартиры продолжится
06.05.2023 19:08 Наталья Богинская

Министр строительства: Тренд снижения цен на квартиры продолжится

Министр жилищного строительства и строительства Ицхак Гольдкнопф намерен утвердить план покупки земли в рассрочку. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Согласно плану, Земельное управление Израиля будет продавать землю подрядчикам, и они будут передавать стоимость части земельного компонента в пользу покупателей, что облегчит им покупку квартир.

План изучается Министерством жилищного строительства и поддерживается Шломи Хейслером, генеральным директором министра финансов, который учитывает ожидаемое в этом случае снижение государственных доходов. 

Однако, покупатели квартир, должны будут подписать юридическое соглашение, обязывающее вернуть эту часть при продаже квартиры.

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