



Министр транспорта готовит план на случай остановки авиарейсов

Министр транспорта Мири Регев возглавила разработку чрезвычайного плана на случай, если все иностранные авиакомпании прекратят полеты в Израиль из-за усиления боевых действий. План был сформулирован профессионалами в области авиации, которые представили его министру.



Согласно плану, авиационные хабы (узлы вылета) будут работать в четырех центральных аэропортах, из которых рейсы в Израиль будут осуществляться израильскими авиакомпаниями – это аэропорты JFK в Нью-Йорке, аэропорт Франкфурта в Германии, Афины в Греции и Дубай в ОАЭ.



В ведомстве отмечают, что в настоящее время по-прежнему существует множество рейсов в Израиль из многих направлений по всему миру, и пассажиры, чьи рейсы были отменены, могут проверить расписание рейсов и приобрести билеты по этим направлениям и из этих направлений в Израиль.



В ближайшие несколько дней, в свете запроса министра транспорта, израильские компании увеличат расписание рейсов, в основном в Афины и Ларнаку, чтобы помочь пассажирам, чьи рейсы в Израиль были отменены.