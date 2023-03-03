



Министр транспорта достроит “замороженную” объездную дорогу Хавара

В 2017 году правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху утвердило план стоимостью 800 миллионов шекелей по строительству объездных дорог по всей Иудее и Самарии, включая объездную дорогу Хавара между перекрестками Тапуах и Ицхар, для повышения безопасности израильских автомобилистов, модернизировав дороги как для евреев, так и для арабов.



Однако, при предыдущем правительстве министр транспорта Мейрав Михаэли дорожные проекты в Иудее и Самарии были заморожены.



Нынешний министр транспорта Израиля Мири Регев вернула объездную дорогу в нужное русло, и, по словам ее представителя, проект планировалось завершить к январю 2025 года.



Однако, после теракта на этой неделе Регев вместе с главой регионального совета Самарии Йосси Даганом и главой Центрального командования ЦАХАЛа генерал-майором Иегудой Фуксом посетил место строительства объездной дороги, пообещав завершить строительство гораздо раньше.



В заявлении офиса министра говорится, что министр “поручила соответствующим органам немедленно ускорить завершение строительства дороги в ближайшие месяцы”, задолго до предполагаемого срока, объяснив, что финансирование имеется, и при необходимости будет нанято больше рабочих.

Даган добавил, что “дорога может и должна быть завершена в течение следующих пяти месяцев”.



Игаль Дильмони, бывший генеральный директор Совета еврейских общин Йеша в Иудее и Самарии, который был в его роли, когда объездная дорога была первоначально одобрена, сказал JNS: “Дорога с самого начала была заложена в бюджете и построена из соображений безопасности, а именно для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, чтобы улучшить жизнь как евреев, так и арабов”.



“Но арабы препятствуют прокладыванию дороги, возводя незаконные постройки на маршруте и повреждая строительную площадку, что вызывает задержки”, – продолжил он. “Это очень важная дорога, которая нужна и арабам, поскольку она облегчает движение, ведь водителям не нужно проезжать через деревню и застревать в пробках. Я рад, что теперь это идет полным ходом”.