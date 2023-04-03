



Министр связи сравнил главу Банка Израиля с роботом

Министр связи Шломо Караи резко отреагировал на очередное повышение базовой процентной ставки.



Он с сарказмом поблагодарил управляющего Банка Израиля Амира Ярона за "праздничный подарок для граждан Израиля".



"При такой непрозрачности перед Песахом можно было бы просто поставить робота на должность управляющего, который будет принимать решения о повышении процентных ставок по объективному алгоритму", — возмутился он.



Министр считает, что нельзя позволять банкам обогащаться на процентах.



Напомним, Банк Израиля в очередной раз поднял процентную ставку на 0,25%. Теперь она составляет 4,5%.



