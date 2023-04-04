



Министр Шикли: глава Банка Израиля саботирует экономику Израиля

Министр по делам диаспоры Амихай Шикли раскритиковал главу Банка Израиля Амира Ярона за его экономические прогнозы в связи с продвижением правительством плана правовой реформы.



Соответствующее заявление он сделал в интервью "Кан Решет Бет".



"Он служит элитам, а не гражданам Израиля. Я очень сожалею о поведении управляющего Банка Израиля. Как только он предсказал в интервью иностранному изданию катастрофу в сфере экономики, он саботировал ее", — подчеркнул Шикли.



Он имел в виду интервью Ярона, которое тот дал CNN в марте. Тогда глава Банка Израиля предупредил, что правовая реформа приведет к экономическому кризису.



Позже Шикли пояснил в Twitter, что его замечания конкретно касались его мрачных прогнозов, а не повышений процентной ставки.



"Я не высказывал никакой критики в адрес его профессиональных решений относительно повышения процентной ставки", — пояснил он.

