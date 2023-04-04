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Министр Шикли: глава Банка Израиля саботирует экономику Израиля
04.04.2023 18:10 Алина Груднева

Министр Шикли: глава Банка Израиля саботирует экономику Израиля

Министр по делам диаспоры Амихай Шикли раскритиковал главу Банка Израиля Амира Ярона за его экономические прогнозы в связи с продвижением правительством плана правовой реформы.

Соответствующее заявление он сделал в интервью "Кан Решет Бет".

"Он служит элитам, а не гражданам Израиля. Я очень сожалею о поведении управляющего Банка Израиля. Как только он предсказал в интервью иностранному изданию катастрофу в сфере экономики, он саботировал ее", — подчеркнул Шикли.

Он имел в виду интервью Ярона, которое тот дал CNN в марте. Тогда глава Банка Израиля предупредил, что правовая реформа приведет к экономическому кризису.

Позже Шикли пояснил в Twitter, что его замечания конкретно касались его мрачных прогнозов, а не повышений процентной ставки.

"Я не высказывал никакой критики в адрес его профессиональных решений относительно повышения процентной ставки", — пояснил он.
 

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