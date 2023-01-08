



Министр промышленности Бахрейна принял посла Израиля: что обсуждали

Министр промышленности и торговли Абдулла бин Адель Фахро принял посла Израиля в Бахрейне Эйтана Наеха.



На встрече были рассмотрены пути развития совместных экономических отношений, сообщает Bahrain News Agency.



Министр Фахро в ходе встречи высоко оценил дипломатические усилия посольств двух стран по расширению сотрудничества и совместной работы и подчеркнул важность совместных встреч и взаимных визитов между официальными лицами для активизации двусторонних экономических отношений.