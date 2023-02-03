



Министр финансов прогнозирует скорое падение цен на жилье

Выступая вчера на конференции ипотечных консультантов в Эйлате, министр финансов Бецалель Смотрич сообщил: “Цены на жилье в ближайшем будущем существенно упадут – очень позитивная тенденция, даже если она идет непростым путем. Мы видим, что подрядчики делают больше специальных предложений. Это способ снизить цены, не опуская официальной цены и поддерживая высокий порог”.



“Мы проводим земельные торги в городах на периферии по минимальным ценам”, – добавил Смотрич. “Мы опубликовали тендеры по 200 000 шекелей за единицу жилья”.



По мнению министра, граждане Государства Израиль должны иметь возможность получить крышу над головой путем покупки или аренды. Комментируя предстоящий законопроект об экономическом урегулировании, Смотрич анонсировал несколько реформ, касающихся жилья.



Также в своем выступлении Смотрич раскритиковал управляющего Банком Израиля, заявив, что он ошибся, расширив разрешенный компонент ипотечных кредитов с плавающей процентной ставкой и привязкой к прайм-листу.



“Более года назад Банк Израиля подсчитал, что мы не стремимся к более высоким процентным ставкам, и значительно расширил основную часть кредитов с высоким кредитным плечом и очень низким собственным капиталом. Он неправильно оценил ситуацию”, – сказал министр финансов.

По мнению Смотрича, можно было “охладить рынок недвижимости”.



“Мы решительно переходим к долгосрочной аренде и вводим дополнительные меры, стимулирующие строительство под долгосрочную аренду. Кризисный период – это время делать выводы и извлекать уроки. Мы должны учиться ради будущего”, – заключил глава Минфина.