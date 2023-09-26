



Министр энергетики продвигает энергетическое соглашение с ОАЭ и Иорданией

Министр энергетики Исраэль Кац и генеральный директор министерства Яаков Блитштейн встретились с генеральным директором компании по возобновляемым источникам энергии Абу-Даби Masdar в рамках продвижения трехстороннего проекта, в котором Иордания будет поставлять солнечную энергию в Израиль и получать взамен опресненную воду из Израиля.



В заявлении Минэнерго говорится, что целью встречи была подготовка контрактов для подписания на ежегодной климатической конференции ООН COP28, которая пройдет в Дубае в ноябре.



После этого должны быть подписаны политические и коммерческие соглашения.



На встрече также присутствовали представители израильских органов водо и электроснабжения, Министерства финансов и представитель Израиля по проекту генерал Ашер Бен Лулу.



В прошлом месяце Кац встретился с министрами водных ресурсов, энергетики и окружающей среды Иордании, а также с министром промышленности и инноваций ОАЭ.