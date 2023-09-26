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Министр энергетики продвигает энергетическое соглашение с ОАЭ и Иорданией
26.09.2023 18:56 Наталья Богинская

Министр энергетики продвигает энергетическое соглашение с ОАЭ и Иорданией

Министр энергетики Исраэль Кац и генеральный директор министерства Яаков Блитштейн встретились с генеральным директором компании по возобновляемым источникам энергии Абу-Даби Masdar в рамках продвижения трехстороннего проекта, в котором Иордания будет поставлять солнечную энергию в Израиль и получать взамен опресненную воду из Израиля.

В заявлении Минэнерго говорится, что целью встречи была подготовка контрактов для подписания на ежегодной климатической конференции ООН COP28, которая пройдет в Дубае в ноябре.

После этого должны быть подписаны политические и коммерческие соглашения.

На встрече также присутствовали представители израильских органов водо и электроснабжения, Министерства финансов и представитель Израиля по проекту генерал Ашер Бен Лулу.

В прошлом месяце Кац встретился с министрами водных ресурсов, энергетики и окружающей среды Иордании, а также с министром промышленности и инноваций ОАЭ.

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