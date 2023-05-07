



Министр энергетики: кошерное электричество - благо для всех израильтян

Министр энергетики Исраэль Кац защищает планы по созданию хранилищ “кошерного электричества”, утверждая, что они принесут пользу не только ультраортодоксальным евреям, но и всему населению.



После того, как правительство проголосовало за продвижение предложения, Кац говорит, что объекты предназначены для хранения электроэнергии, которую можно использовать в часы пикового потребления, и что их использование общинами харедим вместо генераторов во время Шаббата будет благом для всех за счет сокращения загрязнения.



“То, что мы утвердили сегодня, не повысит цены на электроэнергию для населения на агору”, — утверждает он в видео, опубликованном правящей партией ”Ликуд”.



