Министр энергетики Израиля отправится с визитом на Кипр
Министр энергетики Израиля Карин Эльхаррар прибудет на Кипр в понедельник, 19 сентября, чтобы обсудить нерешенный спор с Никосией по поводу газового месторождения Ишай.
Такое заявление сделала кипрская коллега Эльхаррар - Наташа Пилидис, сообщает Cyprus Mail.
Ежедневная израильская деловая газета Calcalist в субботу со ссылкой на неназванные, но надежные источники сообщила, что Израиль изучает новую структуру для разрешения нерешенного спора с Кипром по поводу газовых месторождений Афродита/Ишай.
По информации прессы, Эльхаррар предложит кипрской стороне получить более 10% месторождения, которое израильская сторона считает своим, за денежную компенсацию.