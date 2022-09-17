



Министр энергетики Израиля отправится с визитом на Кипр

Министр энергетики Израиля Карин Эльхаррар прибудет на Кипр в понедельник, 19 сентября, чтобы обсудить нерешенный спор с Никосией по поводу газового месторождения Ишай.



Такое заявление сделала кипрская коллега Эльхаррар - Наташа Пилидис, сообщает Cyprus Mail.



Ежедневная израильская деловая газета Calcalist в субботу со ссылкой на неназванные, но надежные источники сообщила, что Израиль изучает новую структуру для разрешения нерешенного спора с Кипром по поводу газовых месторождений Афродита/Ишай.



По информации прессы, Эльхаррар предложит кипрской стороне получить более 10% месторождения, которое израильская сторона считает своим, за денежную компенсацию.