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Министр энергетики Израиля отправится с визитом на Кипр
17.09.2022 19:16 Ольга Белозерова

Министр энергетики Израиля отправится с визитом на Кипр

Министр энергетики Израиля Карин Эльхаррар прибудет на Кипр в понедельник, 19 сентября, чтобы обсудить нерешенный спор с Никосией по поводу газового месторождения Ишай.

Такое заявление сделала кипрская коллега Эльхаррар - Наташа Пилидис, сообщает Cyprus Mail.

Ежедневная израильская деловая газета Calcalist в субботу со ссылкой на неназванные, но надежные источники сообщила, что Израиль изучает новую структуру для разрешения нерешенного спора с Кипром по поводу газовых месторождений Афродита/Ишай.

По информации прессы, Эльхаррар предложит кипрской стороне получить более 10% месторождения, которое израильская сторона считает своим, за денежную компенсацию. 

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