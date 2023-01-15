



Министр экономики провел рабочую встречу с управляющим Банка Израиля

Министр экономики и промышленности Нир Баркат и управляющий Банка Израиля профессор Амир Ярон встретились сегодня для проведения рабочей дискуссии.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Они обсудили различные экономические события в Израиле и мире и их влияние на израильскую экономику. После этого министр посетил объекты Банка Израиля. Министр Баркат и управляющий Ярон договорились поддерживать постоянный профессиональный контакт в будущем.