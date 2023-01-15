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Министр экономики провел рабочую встречу с управляющим Банка Израиля
15.01.2023 17:27 Ольга Белозерова

Министр экономики провел рабочую встречу с управляющим Банка Израиля

Министр экономики и промышленности Нир Баркат и управляющий Банка Израиля профессор Амир Ярон встретились сегодня для проведения рабочей дискуссии.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Они обсудили различные экономические события в Израиле и мире и их влияние на израильскую экономику. После этого министр посетил объекты Банка Израиля. Министр Баркат и управляющий Ярон договорились поддерживать постоянный профессиональный контакт в будущем.

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