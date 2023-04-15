



Министр экономики Израиля в воскресенье посетит Индию

Министр экономики Израиля Нир Баркат отправится в воскресенье в Индию с большой деловой делегацией с четырехдневным официальным визитом, чтобы укрепить двусторонние связи в сферах автомобильных и финансовых технологий. Бывший мэр Иерусалима посетит Дели и Мумбаи. После визита Барката в мае ожидается еще одна деловая делегация из Израиля вместе с министром иностранных дел Эли Коэном, сообщает Оutlookindia.



Согласно официальному заявлению, в центре внимания делегации во главе с Баркатом находятся автомобилестроение, финтех и климат. В делегацию войдут высокопоставленные чиновники из министерства, Израильского института экспорта, Израильского управления по инновациям и Израильско-азиатской торговой палаты.



Обсуждение соглашения о свободной торговле, похоже, не входит в повестку дня этого визита, но, вероятно, будет рассмотрено во время визита министра иностранных дел, предварительно запланированного на середину мая, сообщил источник.



“Визит полностью двусторонний. Экономический форум организуется в сотрудничестве с CII и IEI. Ожидается участие индийского министра”, - сказал источник.



Индия является вторым по величине торговым партнером Израиля в Азии и девятым в мире. С 200 миллионов долларов в 1992 году двусторонняя торговля товарами увеличилась до 7,86 миллиардов долларов (без учета оборонных) в 2021–2022 финансовом году, при этом торговый баланс был в пользу Индии. В 2022–2023 финансовом году, согласно имеющимся данным за апрель-ноябрь 2022 года, двусторонняя торговля составила 7,07 млрд долларов (без учета обороны).



Хотя в двусторонней торговле преобладают алмазы и химикаты, в последние годы наблюдается рост торговли в таких областях, как электроника и высокотехнологичная продукция, системы связи, медицинское оборудование, по данным посольства Индии в Тель-Авиве.



