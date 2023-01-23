



Министр экономики Баркат планирует удвоить ВВП Израиля

На Дипломатическом форуме по реформе импорта Израиля, который состоялся в Тель-Авиве в понедельник утром, 23 января, министр экономики и промышленности Нир Баркат поделился своим видением будущего экономики Израиля.



Министр заявил, что намерен удвоить ВВП Израиля за 15 лет, сообщает Jerusalem Post.



"Основываясь на успешном росте ВВП год за годом в прошлом, мое видение состоит в том, чтобы удвоить ВВП Израиля за 15 лет. Это означает, что мы должны иметь в среднем 5% роста нашего ВВП из года в год. Это огромная задача для Израиля, основанная на нашем конкурентном преимуществе и нашем желании работать по всему миру и заводить друзей, это то, что находится в пределах досягаемости, и это то, за что берется наше правительство", - заявил Нир Баркат.



Одним из важных факторов в обеспечении роста ВВП, является рост технологического сектора страны, который представляет собой значительную часть экономики Израиля.



"Это означает, что экспорт технологического сектора должен расти более чем на 10% из года в год. Сегодня у нас в Израиле около 350 000 технических сотрудников, это 9% рабочей силы; через 20-25 лет мы должны достичь 2 миллионов, что составит 25% рабочей силы. Для нас это огромная задача - реализовать это видение", - подчеркнул Баркат.