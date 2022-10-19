



Министр Барбивай встретилась с турецким коллегой: подробности

Министр экономики и промышленности Израиля Орна Барбивай встретилась в Анкаре со своим турецким коллегой Мустафой Варанком.



Стороны обсудили области сотрудничества, особенно в промышленности и технологиях, для укрепления экономических связей двух государств, сообщает Anadolu.



Подчеркнув, что сотрудничество между Турцией и Израилем имеет большое значение не только для двух стран, но и для благополучия региона, министр Варанк сказал, что встреча показала обоюдное желание и искренность диверсифицировать сотрудничество между двумя странами и увеличить инвестиции и торговлю.