Новости » Экономика
Министр Барбивай встретилась с турецким коллегой: подробности
19.10.2022 19:16 Ольга Белозерова

Министр Барбивай встретилась с турецким коллегой: подробности

Министр экономики и промышленности Израиля Орна Барбивай встретилась в Анкаре со своим турецким коллегой Мустафой Варанком.

Стороны обсудили области сотрудничества, особенно в промышленности и технологиях, для укрепления экономических связей двух государств, сообщает Anadolu.

Подчеркнув, что сотрудничество между Турцией и Израилем имеет большое значение не только для двух стран, но и для благополучия региона, министр Варанк сказал, что встреча показала обоюдное желание и искренность диверсифицировать сотрудничество между двумя странами и увеличить инвестиции и торговлю.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы