



Минфин: зарплаты полицейских - выше, чем в среднем по экономике

Уполномоченный по зарплатам в минфине Коби Бар-Натан опубликовал ежегодный доклад по зарплатам в силовых структурах.



Министерство финансов утверждает, что зарплата полицейских вполне конкурентоспособна по сравнению с аналогичными рабочими местами в экономике: полицейский со стажем работы менее пяти лет зарабатывает от 13,5 до 15,5 тысяч шекелей. Минфин намекает, что зарплата не является проблемным элементом при наборе сотрудников полиции.



Министерство финансов увидело тенденцию, в рамках которой расходы на зарплату в тюремной службе значительно выросли одновременно с постановлением, сократившим количество заключенных, за которых отвечает каждый сотрудник. Сегодня каждый надзиратель отвечает примерно за 1,8 заключенных, а его зарплата составляет 18 112 шекелей. Десять лет назад он отвечал за 2,2 заключенных, а его зарплата составляла всего 13 486 шекелей.

