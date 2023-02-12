



Минфин намерен отменить освобождение от НДС для туристов

Министерство финансов публикует обоснования намерения отменить освобождение от НДС для туристов, и утверждает: отмена приведет к дополнительным поступлениям в государственную казну в размере 2 миллиардов шекелей.



Министерство финансов приводит ряд обоснований своего намерения отменить освобождение от НДС для туризма: туристы загрязняют окружающую среду, повышают цены на жилье и создают нагрузку на транспортную инфраструктуру.



Освобождение от НДС туристических услуг (проживание, аренда автомобилей и организованные туры) трудно обосновать с точки зрения стоимости, НДС облагаются лекарства, основные продукты питания и расходы на образование, почему именно туристы имеют право на эту налоговую льготу? Освобождение также противоречит концепции бюджетного управления, принятой в развитых странах мира, согласно которой следует максимально избегать необычных и дифференцированных налоговых льгот по НДС.





Таковы основные причины, по которым минфин стремится отменить эту историческую льготу по НДС, первоначальное обоснование которой - связанное с тем, что они хотели увеличить поступление иностранных денег в Израиль - уже давно неактуально.



Минфин с трудом находит положительные эффекты туризма для Израиля, основной эффект, который они находят, заключается в том, что 53% туристов изменили свое мнение об Израиле в лучшую сторону, другой положительный эффект заключается в том, что требования туристов заставляют создавать больше мест для развлечений и проживания.



Но когда дело доходит до негативных эффектов, минфин без труда находит четыре причины, которые могут оправдать введение НДС на туристов. Согласно данным минфина, большинство туристов (64%) приезжают в Иерусалим и Тель-Авив и нагружают и без того загруженную транспортную инфраструктуру, туризм также "повышает цены на жилье в районах проживания иностранцев". Кроме того, туризм в Израиль увеличивает загрязнение воздуха в результате полетов в Израиль и из Израиля.

