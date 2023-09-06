



Минфин: Иностранные инвестиции в Израиль упали на 60% в первом квартале года

Иностранные инвестиции в Израиль сократились на 60% в первом квартале этого года, показывает отчет, опубликованный Министерством финансов.



Согласно отчету, Израиль привлек около 2,6 млрд долларов иностранных инвестиций за первые три месяца года, что отражает снижение на 60% по сравнению со средними квартальными показателями, зафиксированными в 2020 и 2022 годах. В первом квартале года наблюдалось снижение как количества иностранных сделок, так и числа иностранных инвесторов.



В отчете не сравниваются показатели 2023 года с 2021 годом, поскольку это был рекордный год, и он рассматривается как ориентировочный.

Ссылаясь на данные Центрального статистического бюро, в докладе отмечается, что прямые иностранные инвестиции в первом квартале 2023 года упали на 34% до 4,76 млрд долларов.



Кроме того, средний размер сделок – слияний и поглощений или первичных публичных размещений акций – в первом квартале упал на 80% до 56 млн долларов с 307 млн. Минфин объясняет резкое падение снижением оценок многих технологических компаний в США.