



Минфин и Моссад подписали соглашение о пенсии и упорядочении трудоустройства

Министерство финансов и Моссад подписали соглашение о переходной пенсии и упорядочении трудоустройства.

Согласно заявлен, это позволит обеспечить достойную зарплату сотрудникам, занимающим особые должности.

Глава отдела кадров Моссада А. приветствовал соглашение и подчеркнул, что оно даст возможность привлечь высококлассных специалистов в области высоких технологий и обеспечить дальнейшее повышение эффективности работы организации.

Несмотря на то, что с момента перехода органов безопасности с государственной пенсии на накопительную прошло много лет, вопрос переходной пенсии для сотрудников органов безопасности до сих пор не был урегулирован по причине разногласий между министерством финансов и органами безопасности.

В рамках договоренности определены условия переходной пенсии для сотрудников Моссада и совместное продвижение поправок в действующее законодательство.

Предусмотрено, что в течение следующего десятилетия определенная часть сотрудников будет трудоустроена на основе отвечающих духу времени вариантов трудоустройства.

Это позволит Моссаду предложить новым работникам адекватные сегодняшнему рынку труда условия найма, а также высокую зарплату с первого дня на некоторых должностях. Такие сотрудники не будут иметь права на досрочный выход на пенсию и на переходную пенсию. Также были согласованы особые условия выхода на пенсию сотрудников, занятых на боевых должностях и оперативной работе.