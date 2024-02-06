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Миллион электромобилей проданы в Великобритании с 2002 года
06.02.2024 01:30 MIGnews.com

Миллион электромобилей проданы в Великобритании с 2002 года

Великобритания зарегистрировала миллионный электромобиль в прошлом месяце, несмотря на значительное падение продаж, свидетельствуют новые данные.

Регистрация новых электромобилей частными покупателями упала на четверть в январе.

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В целом продажи новых автомобилей частным покупателям упали на 16 % за тот же период, сообщает Общество автопроизводителей и торговцев (SMMT).

Цифры вызвали новые призывы к снижению налогов, чтобы стимулировать покупателей.

В январе было зарегистрировано более 20 000 электромобилей на аккумуляторах (BEV), что на пятую часть больше, чем в прошлом году, и чему способствовали щедрые налоговые льготы для пользователей служебных автомобилей. Это означает, что с 2002 года на дороги вышел миллион таких автомобилей.
 

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