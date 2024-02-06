



Миллион электромобилей проданы в Великобритании с 2002 года

Великобритания зарегистрировала миллионный электромобиль в прошлом месяце, несмотря на значительное падение продаж, свидетельствуют новые данные.



Регистрация новых электромобилей частными покупателями упала на четверть в январе.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В целом продажи новых автомобилей частным покупателям упали на 16 % за тот же период, сообщает Общество автопроизводителей и торговцев (SMMT).



Цифры вызвали новые призывы к снижению налогов, чтобы стимулировать покупателей.



В январе было зарегистрировано более 20 000 электромобилей на аккумуляторах (BEV), что на пятую часть больше, чем в прошлом году, и чему способствовали щедрые налоговые льготы для пользователей служебных автомобилей. Это означает, что с 2002 года на дороги вышел миллион таких автомобилей.

