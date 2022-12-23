Новости » Экономика
Миллиарды шекелей пойдут на модернизацию дорог в Иудее и Самарии
23.12.2022 07:31 Ольга Белозерова

Миллиарды шекелей пойдут на модернизацию дорог в Иудее и Самарии

В рамках соглашения между партией "Религиозного сионизма" и "Ликудом" будет инвестировано не менее восьми миллиардов шекелей в рамках пятилетнего плана по модернизации дорожной системы в Иудее и Самарии.

Таких инвестиций район не видел уже много лет, сообщает "Исраэль хайом".

Также было решено, что сумма не будет получена в результате коалиционных соглашений, а будет передана из министерства финансов министерству транспорта в качестве целевого бюджета.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы