



Миллиарды шекелей пойдут на модернизацию дорог в Иудее и Самарии

В рамках соглашения между партией "Религиозного сионизма" и "Ликудом" будет инвестировано не менее восьми миллиардов шекелей в рамках пятилетнего плана по модернизации дорожной системы в Иудее и Самарии.



Таких инвестиций район не видел уже много лет, сообщает "Исраэль хайом".



Также было решено, что сумма не будет получена в результате коалиционных соглашений, а будет передана из министерства финансов министерству транспорта в качестве целевого бюджета.