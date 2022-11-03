



Миллиардер Френкель планирует купить 20% акций "Шуферсаль"

Израильский миллиардер Аарон Френкель рассказал о своих планах купить 20% акций крупнейшей в Израиле сети розничной торговли продуктами питания.



Свои планы он раскрыл в интервью с изданием Globes.



Шесть институциональных инвесторов в настоящее время владеют 60% акций Shufersal Ltd., рыночная капитализация которых составляет 6,4 млрд шекелей.



Френкель говорит, что хочет приобрести треть их акций. Френкель не скрывает своих планов стать основным акционером компании.



"Руководству нужна поддержка владельца, который понимает потребности компании, кого-то, кто может подтолкнуть ее к большим свершениям", - заявил он.