



Microsoft запускает разработанный в Израиле чип для облачных серверов

Вчера Microsoft выпустила чип и электронную карту для своих облачных серверов, разработанную в Израиле, которая позволит компании вносить коррективы в облачную систему Azure, экономя при этом затраты на покупку чипов у внешних поставщиков, таких как Nvidia и Intel.



Этот шаг перекликается с покупкой Amazon чипа Graviton израильской компании Annapurna Labs, который в настоящее время используется в базе дата-центров AWS и снижает затраты на его облачный сервис. Однако, в отличие от розничного гиганта, Microsoft еще не выпустила процессор ядра сервера или графический процессор – это карта-ускоритель, которая помогает регулировать различные действия и содержит программируемый чип (FPGA), и больше похожа на карту AWS Nitro, предназначенную для облегчить нагрузку и контроль Microsoft над различными приложениями, такими как запуск виртуальных серверов или определенные операции с хранилищем.



Запуск электронной карты прошлой ночью также был самым важным моментом для центра разработки чипов Microsoft в Израиле, большая часть которого находится в Хайфе и уже четыре года работает над разработкой аппаратных технологий для облачной системы. Хотя он отвечает за небольшое количество продуктов, уже интегрированных в Azure, это первый крупный запуск продукта из центра разработки.



В долгосрочной перспективе новая разработка может сделать ненужным внедрение карт ускорения дата-центров Nvidia и Intel, но это не означает, что Microsoft откажется от услуг двух чип-гигантов. Microsoft по-прежнему нужны базовые процессоры Intel и AMD, встроенные в ее карты и серверы, и графические процессоры Nvidia, ускоряющие операции в области искусственного интеллекта и машинного обучения.



Согласно LinkiedIn, Microsoft наняла в Израиле 20 инженеров по аппаратному обеспечению из таких компаний, как Intel, Mellanox (Nvidia), Qualcomm, nTrig и IBM. В своей деятельности в Хайфе Microsoft нанимает выпускников университетов, не имеющих предыдущего опыта. Аппаратные операции Microsoft в Израиле также нанимают небольшое количество инженеров в ее филиале в Тель-Авиве. Аппаратные операции Microsoft управляются из штаб-квартиры компании в Редмонде, недалеко от Сиэтла.



