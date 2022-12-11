



Microsoft рассматривает возможность создания "суперприложения"

Корпорация Microsoft недавно задумалась о создании "суперприложения", которое могло бы включать в себя, помимо прочего, сервисы покупок, обмена сообщениями, новостей и веб-поиска.



Руководители Microsoft хотели, чтобы приложение также способствовало развитию многомиллиардного рекламного бизнеса компании и поиска Bing, а также привлекло больше пользователей к сервисам обмена сообщениями Teams и другим мобильным сервисам.



Суперприложения, ставшие популярными в Азии благодаря WeChat компании Tencent Holdings и Grab Holdings из Юго-Восточной Азии, было описано как швейцарский армейский нож среди мобильных приложений, предлагающий пользователям широкий набор услуг, таких как обмен сообщениями, соцсети, платежи и онлайн-покупки.