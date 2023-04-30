



Microsoft подписала 10-летнее соглашение с испанской Nware

Microsoft Corp заявила в пятницу, что подписала 10-летнее соглашение с компанией Nware, чтобы добавить игры Xbox и Activision Blizzard на испанскую платформу облачных игр, спустя несколько дней после того, как Великобритания заблокировала ее покупку производителя "Call of Duty" за $69 млрд.



Соглашение является последней попыткой Microsoft ослабить опасения, что покупка Activision помешает конкуренции в облачных играх, что стало причиной, по которой Управление по конкуренции и рынкам наложило вето на крупнейшую сделку в игровой индустрии.



Производитель консолей Xbox, который планирует обжаловать решение CMA, заключил аналогичные сделки с Valve Corp, Nvidia и Boosteroid.



В своем решении, принятом в среду, CMA заявила, что Microsoft занимает примерно 60%-70% глобальных облачных игровых сервисов, а также имеет конкурентные преимущества, включая владение Xbox, операционной системой Windows для ПК и облачным провайдером Azure.



Сделка с Activision является крупнейшей сделкой с участием технологических компаний, которую заблокировал регулятор. Европа примет решение по сделке до 22 мая. Федеральная торговая комиссия США также пытается ее заблокировать.