



Microsoft планирует встроить функции искусственного интеллекта во все продукты

Выступая в WSJ Journal House во время Всемирного экономического форума 2023 года, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла обсудил расширение доступа компании к инструментам OpenAI и растущие возможности ChatGPT.



“Мы планируем внедрить инструменты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, во все свои продукты и сделать их доступными в качестве платформ для развития других предприятий”, – заявил генеральный директор Сатья Наделла.



Microsoft планирует быстро перейти к коммерциализации инструментов OpenAI, исследовательской лаборатории, стоящей за чат-ботом ChatGPT, а также генератором изображений Dall.-E 2, который превращает языковые подсказки в новые образы.



Microsoft заявил, что предоставляет большему количеству клиентов доступ к программному обеспечению, лежащему в основе этих инструментов, через свою платформу облачных вычислений Azure. По словам Наделлы, цель в том, чтобы сделать Azure “местом для всех и каждого, кто думает об искусственном интеллекте”, как для бизнеса, так и для конечных пользователей, в том числе сделать ChatGPT доступным для бизнес-пользователей.



“Каждый продукт Microsoft будет иметь одни и те же возможности искусственного интеллекта”, – отметил руководитель Microsoft.



OpenAI вел переговоры о продаже существующих акций в рамках тендерного предложения, которое оценило бы компанию примерно в 29 миллиардов долларов. Наделла считает, что новый ажиотаж вокруг этих инструментов был основан на быстром росте их возможностей в прошлом году, и он ожидает, что это продолжится.



“Кстати, я не утверждаю, что это последняя инновация в области ИИ”, – сказал он. “Это нелинейный прогресс”.



Глава Microsoft также выразил оптимизм в отношении более широкого экономического потенциала таких инструментов, как ChatGPT, которые могут быстро генерировать плавно звучащий текст на основе коротких запросов или подсказок. Такие инструменты необходимы для повышения производительности труда людей, что, по его словам, увеличит экономический рост и заработную плату на рабочих местах.



“Людям, занимающейся так называемой “интеллектуальной работой”, следует использовать новые инструменты, а не предполагать, что они лишат их рабочих мест”, – сказал глава компании.



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