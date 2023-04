Microsoft добавит блокчейн-данные в Azure Cloud

Microsoft и платформа децентрализованных данных Space and Time заключили партнерство, чтобы сделать данные блокчейна в режиме реального времени доступными для разработчиков непосредственно из Microsoft Azure Marketplace.



Партнерство возникло примерно через семь месяцев после того, как венчурное подразделение Microsoft - M12, возглавило раунд стратегического финансирования Space and Time в размере $20 млн.



Marketplace - это онлайн-магазин, предоставляющий приложения и услуги для использования на облачной платформе Azure от Microsoft, которая в четвертом квартале уступала только Amazon Web Services среди крупнейших поставщиков услуг облачной инфраструктуры в мире.



Space and Time предлагает данные в реальном времени, индексированные с основных блокчейнов, в сочетании с данными вне блокчейна, предоставленными клиентами. Конечным результатом является гибридная транзакционная и аналитическая база данных, предварительно загруженная данными из блокчейна в режиме реального времени.



Развертывание одним щелчком мыши через Azure Marketplace дает разработчикам возможность получать доступ, управлять и проводить аналитику данных блокчейна. Предприятия могут создавать на основе блокчейна, не перестраивая существующую технологическую архитектуру.