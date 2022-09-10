Международный банк даст Украине $530 млн
Украина получит около 530 млн долларов от Международного банка.
Деньги пойдут на реконструкции и развитие.
В субботу, 10 сентября, на заседании правительства одобрили распоряжение, которое позволит привлечь деньги в гос.
По данным украинских СМИ, эти средства помогут Украине в бесперебойном исполнении своих социальных обязательств.
Деньги будут направлены на зарплаты спасателей, педагогов, медиков, а также пенсионные выплаты и социальную помощь.
Кредит будет предоставлен на льготных условиях под гарантии Великобритании и Дании.
Кредит будет предоставлен на льготных условиях под гарантии Великобритании и Дании.