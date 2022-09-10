Международный банк даст Украине $530 млн
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Международный банк даст Украине $530 млн
10.09.2022 14:43 Алина Груднева

Международный банк даст Украине $530 млн

Украина получит около 530 млн долларов от Международного банка.

 
Деньги пойдут на реконструкции и развитие. 
 
В субботу, 10 сентября, на заседании правительства одобрили распоряжение, которое позволит привлечь деньги в гос.
 
По данным украинских СМИ, эти средства помогут Украине в бесперебойном исполнении своих социальных обязательств. 
 
Деньги будут направлены на зарплаты спасателей, педагогов, медиков, а также пенсионные выплаты и социальную помощь.

Кредит будет предоставлен на льготных условиях под гарантии Великобритании и Дании.

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