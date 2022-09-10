



Международный банк даст Украине $530 млн

Украина получит около 530 млн долларов от Международного банка.

Деньги пойдут на реконструкции и развитие.

В субботу, 10 сентября, на заседании правительства одобрили распоряжение, которое позволит привлечь деньги в гос.

По данным украинских СМИ, эти средства помогут Украине в бесперебойном исполнении своих социальных обязательств.

Деньги будут направлены на зарплаты спасателей, педагогов, медиков, а также пенсионные выплаты и социальную помощь.



Кредит будет предоставлен на льготных условиях под гарантии Великобритании и Дании.