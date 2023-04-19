



Meta увольняет 90 сотрудников в Израиле

В среду, 19 апреля, техногигант Meta объявил о сокращении 90 рабочих мест в Израиле.



По данным "Калкалист", примерно столько сотрудников получили уведомление об увольнении.



Во время первой волны в прошлом месяце были уволены в основном сотрудники и руководители отделов кадров.



Среди тех, кого затронула текущая волна, — программисты, инженеры, разработчики криптографии и другие. В ходе следующего раунда увольнения, который ожидается в мае, без работы останутся сотрудники бизнес-подразделений компании.



В Израиле в Meta работало около 900 человек. Израильский центр исследований и разработок считается важной частью деятельности Microsoft в сфере кибербезопасности.



