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Meta увольняет 90 сотрудников в Израиле
19.04.2023 21:40 Алина Груднева

Meta увольняет 90 сотрудников в Израиле

В среду, 19 апреля, техногигант Meta объявил о сокращении 90 рабочих мест в Израиле.

По данным "Калкалист", примерно столько сотрудников получили уведомление об увольнении.

Во время первой волны в прошлом месяце были уволены в основном сотрудники и руководители отделов кадров.

Среди тех, кого затронула текущая волна, — программисты, инженеры, разработчики криптографии и другие. В ходе следующего раунда увольнения, который ожидается в мае, без работы останутся сотрудники бизнес-подразделений компании.

В Израиле в Meta работало около 900 человек. Израильский центр исследований и разработок считается важной частью деятельности Microsoft в сфере кибербезопасности.

 

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