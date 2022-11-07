



Meta уволит более 50 сотрудников в Израиле

Meta (Facebook) уволит более 50 сотрудников, работающих в Израиле.

Об этом сообщает Globes.

Компания уже обсуждает критерии увольнений. До января масштабного сокращения штата в Израиле не будет, а в США, как ожидается, увольнения начнутся уже на этой неделе.

В Израиле этот процесс в Meta затронет новых и младших сотрудников центра разработки, а также сотрудников отдела маркетинга и продаж. В следующем году количество уволенных в стране может увеличиться.