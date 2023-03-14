



Meta сократит еще 10 000 рабочих мест

Meta Platforms, материнская компания Facebook, заявила во вторник, что сократит 10 000 рабочих мест, став первой крупной технологической компанией, объявившей о втором раунде массовых увольнений, поскольку отрасль готовится к глубокому экономическому спаду.



Акции Meta подскочили на 6% после этой новости. Ожидаемое сокращение рабочих мест является частью более широкой реструктуризации, которая приведет к тому, что компания откажется от планов найма на 5000 вакансий, отменит менее приоритетные проекты и уменьшит уровни среднего менеджмента.



“Я думаю, что мы должны подготовиться к тому, что эта новая экономическая реальность будет продолжаться еще много лет”, – заявил генеральный директор Марк Цукерберг в обращении к персоналу.



Цукерберг пообещал превратить 2023 год в “Год эффективности”, ожидая, что расходы в 2023 году составят от 86 до 92 миллиардов долларов, что ниже прогнозируемых ранее 89–95 миллиардов. По его словам, компания сократит несколько уровней управления и сделает менеджеров индивидуальными участниками, что, в свою очередь, сделает организацию “более плоской”.



Решение Meta в ноябре сократить численность персонала на 11 000 человек стало первым массовым увольнением за 18-летнюю историю. На конец 2022 года его численность составляла 86 482 человека, что на 20% больше, чем год назад.



Беспокойство по поводу экономического спада из-за повышения процентных ставок спровоцировало серию массовых сокращений рабочих мест в корпоративной Америке – от банков Уолл-Стрит, таких как Goldman Sachs и Morgan Stanley, до крупных технологических фирм, включая Amazon.com и Microsoft. По данным сайта по отслеживанию увольнений, с начала 2022 года в технологической отрасли было уволено около 290 000 работников, причем около 40% из них уволены уже в этом году.