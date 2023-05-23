



Meta продает Giphy, чтобы выполнить предписание регулятора Великобритании

Компания Shutterstock заявила во вторник, что купит платформу анимированных изображений Giphy у корпорации Meta Platforms за $53 млн, спустя несколько месяцев после того, как владелец Facebook согласился продать компанию по соображениям конкуренции.



В прошлом году британский антимонопольный регулятор постановил, что Meta должна продать Giphy из-за опасений, что она может повлиять на конкурентов, таких как Snapchat и Twitter, забрав доступ к контенту на Giphy.



Meta заплатила $400 млн за нью-йоркскую компанию Giphy в 2020 году. Год спустя сделка была оспорена британским Управлением по конкуренции и рынкам, и ее успешная кампания стала первым случаем, когда регулятор заставил американского технологического гиганта продать уже приобретенную компанию.



Акции Shutterstock, которая ожидает, что сделка будет закрыта в следующем месяце, выросли на 4% на предрыночных торгах.



Компания заявила, что Giphy принесет "минимальный" доход в этом году, а с 2024 года начнутся усилия по увеличению дохода.



Giphy может похвастаться крупнейшим в мире хранилищем анимированных изображений, которые в народе называют GIF, и веб-стикеров, которые используются на таких платформах, как Facebook, Instagram, TikTok и Microsoft Teams.



Его контент, который также включает официальные материалы от таких медиакомпаний, как Disney и Netflix, ежедневно получает 15 млрд просмотров.



Сделка с Giphy позволит получить доступ примерно к 1,7 млрд ежедневных пользователей, заявили в Shutterstock.