



Meta предложила менеджерам заняться делом или покинуть компанию

Компания Meta Platforms Inc. в рамках повышения эффективности предложила своим менеджерам и директорам перейти на индивидуальную работу или покинуть компанию, поскольку она пытается стать более эффективной.



Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, уволила 13% своих сотрудников в ноябре в ходе первого крупного сокращения. В последующие месяцы сотрудники испытывали сильное беспокойство по поводу возможности будущих сокращений, и не зря. Главный исполнительный директор Meta Марк Цукерберг объяснил во время отчета о доходах компании в этом месяце, что он все еще чувствует, что организация слишком медленно развивается и содержит раздутый лштат. Он назвал 2023 год "Годом эффективности" и поклялся сократить менеджеров среднего звена и малоэффективные проекты.



Нынешний раунд сокращений будет постепенным и с индивидуальным подходом к каждому сотруднику. Часть работников компании поддержали планы Цукерберга, поскольку считают, что в организации есть несколько команд, которые соревнуются в достижении одинаковых целей, и менеджеры, которые контролируют только одного или двух сотрудников.



План Цукерберга по оптимизации компании помог ее акциям восстановиться после ужасного 2022, который стал худшим годом в истории Meta. В этом году акции компании уже выросли более чем на 56%.