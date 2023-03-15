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Meta планирует свернуть NFT-функционал в Facebook и Instagram
15.03.2023 00:20 Евгения Маркова

Meta планирует свернуть NFT-функционал в Facebook и Instagram

Meta Platforms, материнская компания Facebook и Instagram, свернет свои операции с NFT в обеих соцсетях, отступая от технологий Web 3.0, чтобы сосредоточиться на других способах расширения поддержки создателей контента и бизнеса, сообщил во вторник в Twitter глава Meta по коммерции и финансовым технологиям Стефан Касриэль.

"Мы пока сворачиваем NFT, чтобы сосредоточиться на других способах поддержки создателей контента, людей и предприятий", - написал представитель компании в Твиттере.

Вместо NFT Meta собирается сосредоточиться на "областях, где мы можем оказать масштабное влияние", добавил Касриел.

Meta начала экспериментировать с NFT в Instagram в мае прошлого года, а в августе расширила NFT-возможности на платформе для создателей контента в 100 странах.

Согласно данным Cryptoslam, глобальные продажи NFT упали до $1 млрд в прошлом месяце с $4,3 млрд в апреле 2022 года.

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