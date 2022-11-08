



Meta готовится к масштабным увольнениям на этой неделе

Meta Platforms Inc планирует начать масштабные увольнения на этой неделе, которые затронут тысячи сотрудников. Официальное объявление компания может сделать уже в среду, пишет Bloomberg.



Материнская компания Facebook Meta в октябре прогнозировала слабый праздничный квартал и значительно большие расходы в следующем году, что приведет к снижению рыночной стоимости акций Meta примерно на $67 млрд, добавив к более чем полутриллиону долларов, уже потерянных в этом году.



Неутешительные прогнозы появились на фоне замедления роста мировой экономики, сильной конкуренции со стороны TikTok, изменений конфиденциальности со стороны Apple и опасений по поводу масштабных расходов на метавселенную.



Гендиректор Марк Цукерберг заявил, что инвестиции в метавселенную принесут плоды примерно через десять лет. Тем временем ему пришлось заморозить прием на работу, закрыть проекты и реорганизовать команды, чтобы сократить расходы.



"В 2023 году мы сосредоточим наши инвестиции на небольшом количестве приоритетных областей роста. Это означает, что некоторые команды значительно вырастут, но большинство других команд останутся на прежнем уровне или сократятся в течение следующего года. В целом, мы ожидаем, что к 2023 году наша организация будет примерно такого же размера или даже немного меньше, чем сегодня", - сказал Цукерберг во время последнего разговора о доходах в конце октября.



Израильских сотрудников компании увольнения не коснутся по крайней мере до января.

