



Мэрия арестовала банковские счета тысяч жителей Иерусалима



Канал КАН сообщает о том, что мэрия Иерусалима наложила арест на счета тысяч жителей города - без всякого предварительного предупреждения.



Причиной является задолженность этих лиц по муниципальному налогу (арноне).



Жители Иерусалима привыкли к тому, что в последние годы мэрия разрешала платить им арнону до конца года - даже если дата платежа истекла. Такая политика изменилась в последнее время, и многие об этом не знали. Это частично объясняет арест такого количества счетов.

