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Мэрия арестовала банковские счета тысяч жителей Иерусалима
07.09.2022 09:05 Аркадий Бочаровский

Мэрия арестовала банковские счета тысяч жителей Иерусалима


Канал КАН сообщает о том, что мэрия Иерусалима наложила арест на счета тысяч жителей города - без всякого предварительного предупреждения.

Причиной является задолженность этих лиц по муниципальному налогу (арноне).

Жители Иерусалима привыкли к тому, что в последние годы мэрия разрешала платить им арнону до конца года - даже если дата платежа истекла. Такая политика изменилась в последнее время, и многие об этом не знали. Это частично объясняет арест такого количества счетов.
 

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