



Мэр Петах-Тиквы: скоростной трамвай начнет работать в июле

Мэр Петах-Тиквы Рами Гринберг сообщил сегодня (четверг) жителям города, что по итогам встречи с руководителями компаний NTA и Тевель, посвященной окончательной координации начала работы скоростного трамвая, ожидается, что красная линия начнет работать с июля 2023 года.



Это первый раз, когда официальное лицо подтверждает дату открытия красной линии, после многочисленных переносов.



Министерство транспорта пока не подтвердило детали.



Напомним, что министр Мири Регев несколько раз откладывала намеченное открытие из-за неисправности экстренного торможения. Теперь министр ждет одобрения немецкой компании по безопасности - после чего она утвердит намеченное открытие.