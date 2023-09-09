



Мэр Москвы – Путину: “Москвич” стал автобрендом № 3

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что под брендом “Москвич” произведено уже 25 тысяч автомобилей. Свое заявление глава российской столицы во время открытия движения по проспекту Багратиона.



“За два последних месяца “Москвич” выпустил почти в полтора раза больше машин, чем за семь месяцев до этого и теперь замыкает тройку крупнейших автобрендов после Lada и Haval”, – сказал Собянин.



Производство “Москвичей” открыли на старом заводе марки, который до войны в Украине выпускал автомобили Renault. Модельный ряд марки состоит из двух машин – “Москвич 3” и “Москвич 3е”. Обе машины, по данным Росстандарта, на самом деле являются вариантами китайских JAC JS4 и JAC iEVS4. В ближайшее время к этому списку планируют добавить еще одну модель – “Москвич 6” (копия JAC Sehol Yao).



Российские власти после начала войны говорят о том, что им удалось успешно заместить ушедшие западные компании на автомобильных заводах. “Москвич” стал примером такого замещения. В августе министр промышленности Денис Мантуров назвал бренд среди тех производств, которые “не просто восстановили работу, но уже работают на задел на будущее”.