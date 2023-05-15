



Мэр Холона атаковал Фонд арноны



Моти Сасон, мэр Холона, в интервью радио Галей ЦАХАЛ атаковал идею перераспределения налога на недвижимость в пользу экономически слабых органов местной власти.



"Мало того, что вы нам не даете, вы еще и берете? Наглецы! Кому вы отдадите эти средства? Тем, кто не платит налоги, тем, кто не служит в армии, тем, кто не является частью нашей рабочей силы. Мы уже сыты по горло предупреждениями, нам нужно начать бессрочную забастовку - они издеваются над государством", - утверждал Сасон.



Он добавил: "Маленькие люди, они ни о чем не имеют представления, они разграбляют казну. Не знаете, как управлять делами? Идите домой".