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Мэр Холона атаковал Фонд арноны
15.05.2023 09:41 Аркадий Бочаровский

Мэр Холона атаковал Фонд арноны


Моти Сасон, мэр Холона, в интервью радио Галей ЦАХАЛ атаковал идею перераспределения налога на недвижимость в пользу экономически слабых органов местной власти. 

"Мало того, что вы нам не даете, вы еще и берете? Наглецы!  Кому вы отдадите эти средства? Тем, кто не платит налоги, тем, кто не служит в армии, тем, кто не является частью нашей рабочей силы. Мы уже сыты по горло предупреждениями, нам нужно начать бессрочную забастовку - они издеваются над государством", - утверждал Сасон.

Он добавил: "Маленькие люди, они ни о чем не имеют представления, они  разграбляют казну. Не знаете, как управлять делами? Идите домой".

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