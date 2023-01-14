



Менее чем за 80 лет население Китая может сократиться на 45% – прогноз

Ожидается, что рождаемость в 2022 году упадет до рекордно низкого уровня ниже 10 миллионов сравнительно с прошлогодними 10,6 миллионов детей, что уже на 11,5% меньше, чем в 2020 году.



“Китай вступил в длительный и необратимый процесс сокращения населения, впервые в истории Китая и мира”, – считает профессор социологии Калифорнийского университета. Ван Фэн. “Менее чем за 80 лет численность населения Китая может сократиться на 45%. Тогда это будет другой Китай, неизвестный миру”.



ООН прогнозирует, что население Китая начнет сокращаться в этом году, когда Индия обгонит его как самую густонаселенную страну в мире. По прогнозам ООН, к 2050 году население Китая сократится на 109 миллионов человек, что втрое превышает предыдущие расчеты. Коэффициент рождаемости в Китае в 2022 году, составивший 1,18, был самым низким и значительно ниже стандарта ОЭСР 2,1 для стабильного воспроизведения населения.



С 2021 года власти ввели меры, в том числе налоговые вычеты, более продолжительный отпуск по беременности и родам, расширенное медицинское страхование и жилищные субсидии, чтобы стимулировать людей рожать больше детей. Однако, эти меры повлияли на ситуацию незначительно.



“Финансовое сложности в образовании детей, одни из самых напряженных вступительных экзаменов в колледжи в мире и охват дошкольным образованием всего около 5,5% детей в возрасте до 3 лет, что намного ниже, чем в среднем по ОЭСР, являются ключевыми факторами, влияющими на уровень рождаемости”, – отмечает Аналитический центр YuWa Population Research.



Демограф И Фусянь ожидает, что доля людей в возрасте 65 лет и старше достигнет 37% в 2050 году по сравнению с 14% в прошлом году и 5% в 1980 году. Рабочая сила не будет пополняться такими же темпами из-за снижения рождаемости.



“Быстрое старение замедляет экономику Китая, снижает доходы и увеличивает государственный долг… Китай постареет раньше, чем разбогатеет”, – говорит эксперт