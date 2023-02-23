



Менеджеры банков: Предупреждения против правовой реформы - распространение лжи

Журналист Ариэль Кахана сообщает о том, что в беседе с "Исраэль Ха Йом" руководители банковской отрасли критикуют своих коллег по отрасли, которые предостерегали против правовой реформы: "В системе царит атмосфера террора. Люди боятся говорить".



Высокопоставленные представители банковской отрасли Израиля призывают своих коллег перестать смешивать бизнес с политикой и успокоить финансовый рынок страны. По их словам, высказывания руководителей некоторых банков и экономистов, согласно которым правовая реформа нанесет ущерб экономике, "являются политическими заявлениями, которые не имеют профессионального обоснования, но становятся самоисполняющимися пророчествами".



Один из высокопоставленных чиновников отрасли говорит "Исраэль Ха Йом": "В начале не было никаких переводов. Не было принято ни одного закона, связанного со статьями реформы. Но высокопоставленные бизнесмены, в том числе и в банковской сфере, уже выступили с заявлениями, согласно которым наносится ущерб экономике и деньги уходят. И именно это послужило началом волны. Люди говорят: "Мы слышали, как руководители компаний говорят, что есть проблема. Поэтому мы хотим открыть счет за границей". Это было пророчество, которое сбылось, как это бывает в экономике, хотя оно не имело никакого обоснования. Они говорили безответственные, непрофессиональные и неправдивые вещи. Это вопрос политический. Они ведут себя недостойно".



В беседе с "Исраэль Ха Йом" тот же руководитель, играющий центральную роль в одном из крупных банков, добавил: "В системе царит атмосфера террора. Люди боятся говорить. Даже те, кто считает, что смешивать бизнес и политику непрофессионально, не осмеливаются говорить, потому что на людей показывают пальцем и навешивают ярлыки". Он упомянул генерального директора банка Дисконт Ури Левина, который открыто участвовал в демонстрации против реформы, как того, кто поднял волну паники в банковской системе.











