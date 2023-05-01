



Mekorot: В Израиле не будет недостатка в воде

У Израиля нет недостатка в воде, и не будет. В течение последних двадцати лет израильское правительство мудро решало этот вопрос. Об этом рассказал генеральный директор Mekorot Амит Ланг в специальном интервью, посвященном 75-летию независимости Израиля, пишет jpost.



“Эпоха опреснения, вошедшая в нашу жизнь два десятилетия назад, обещает нам достаточное количество воды на долгие годы, несмотря на видимые изменения в ближайшем будущем, — говорит Ланг. - Однако вода — дело дорогое, сам процесс опреснения стоит дорого, и поэтому одна из наших задач — найти наиболее энергоэффективный способ доставки воды”.



Ланг, обладающий обширным управленческим опытом, был назначен генеральным директором Mekorot, Национальной водной компании Израиля, в апреле 2022 года.



“Mekorot развивает национальную систему водоснабжения стоимостью более 1,5 млрд шекелей, которая способна обеспечить нам безопасное будущее, — объясняет Ланг. — В области водоснабжения Mekorot — лучшая компания в мире, когда речь идет о надежности и эффективности. В ведущих мировых системах водного транспорта потери составляют от 10% до 30%, а у нас менее 3%. Задача состоит в том, чтобы сохранить это, и путь к этому лежит через технологическое развитие“.



Ланг добавляет, что еще одна задача, с которой они столкнулись, — обеспечить надежное водоснабжение, чтобы оно достигало всех регионов Израиля, даже самых отдаленных точек на карте:“Все еще есть ограниченное количество территорий, отключенных от национальной системы, зависящих от местных источников, таких как водохранилища или колодцы, но есть планы на этот счет, и я надеюсь, что в ближайшие годы мы сможем объявить, что каждое поселение на карте в Израиле подключено к национальной системе“.



Также компания постоянно инвестирует в безопасность системы водоснабжения, чтобы в любой момент знать, что качество воды защищено от любого злонамеренного саботажа и других факторов.



Ланг подчеркивает, что Mekorot, как государственная компания, активно использует инновации с очень респектабельным инвестиционным портфелем: ”В системе водоснабжения Мекорота много технологий, которые очень продвинуты и почти полностью автоматизированы, без участия человека”.



“В Израиле управление водными ресурсами очень эффективное и оптимальное, — объясняет он. - Другие страны годами недостаточно инвестировали в инфраструктуру, и теперь у них есть проблема с поиском решений для перемещения воды с места на место. Им нравится смотреть на нашу национальную систему, на то, как она устроена, потому что ничего подобного нет. Во всем мире большинство систем водоснабжения являются локальными, а не национальными”.



“Кроме того, мы единственная компания в мире, которая управляет разными источниками воды в одной системе. Вы должны помнить, что дождевая вода, опресненная вода или вода из Кинерета — это не одна и та же вода. Для управления всеми этими источниками воды в одной системе требуются способности, опыт и знания. Мы знаем, как управлять разными типами воды и доводить их до необходимого качества для питьевой воды в рамках одной системы”, - говорит Ланг.



Mekorot сотрудничает со многими странами в сфере водоснабжения.



