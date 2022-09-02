



Медведев на предложение фон лер Ляйен: российского газа в Европе не будет

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получила резкий ответ от замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева на предложение ввести потолок цен на российский газ.

Соответствующее заявление он опубликовал в Telegram.

Ранее фон дер Ляйен сказала, что настало время для ограничения цены на российский трубопроводный газ, идущий в Европу.

"Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России", – заявила тётенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа. в Европе просто не будет", - написал Медведев.