



Medtronic увольняет десятки сотрудников в Израиле

Генеральный директор американского гиганта медицинского оборудования Medtronic Джефф Марта написал сотрудникам письмо, в котором объяснил, что компания планирует реорганизацию, которая повлечет за собой увольнения по всему миру. Марта сообщил, что Medtronic приняла решение “настроить компанию на устойчивый рост в будущем, а значит, нам необходимо сократить нашу рабочую силу в ближайшие месяцы”.



Medtronic имеет более 1200 сотрудников в Израиле в своей штаб-квартире в Герцлии-Питуах, а также в различных производственных и научно-исследовательских центрах, в том числе в Кесарии, Петах-Тикве, Иерусалиме, Yokneam, в Тель-Авиве и Герцлии-Питуах. За прошедший год цена акций Medtronic упала на 23%, в результате чего ее рыночная капитализация составила 113 миллиардов долларов, хотя после объявления об увольнениях она выросла на 3,94%.



О планах полного закрытия каких-либо центров разработки в Израиле не известно.

