Медиамагнат Руперт Мердок покидает пост главы Fox Corporation и News Corp

Медиамагнат Руперт Мердок уйдет с поста председателя правления корпораций Fox Corporation и News Corp. Об этом говорится в письме Мердока его сотрудникам. Официально эти посты он покинет в ноябре, сообщает The Wall Street Journal.



“Для меня настало подходящее время взять на себя другие роли, зная, что у нас есть по-настоящему талантливые команды”, – цитирует издания письмо сотрудникам.



Новым председателем правления обеих компаний станет сын Руперта Мердока, 52-летний Лаклан. В письме Мердок-старший называет своего сына “страстным, принципиальным лидером”, который может “вести компании в будущее”. Руперт Мердок также написал, что перейдет на пост почетного председателя Fox Corporation и News Corp.



“Наши компании находятся в добром здравии, как и я. Наши возможности намного превосходят наши коммерческие задачи. У нас есть все основания с оптимизмом смотреть в будущее. Я, безусловно, настроен оптимистично и планирую быть здесь, чтобы принять в этом участие”, – говорится в письме 92-летнего Мердока.



Руперт Мердок – один из самых известных в мире медиамагнатов. В 1979 году он основал News Corp. В 2013 году он разделил корпорацию на две части – 21st Century Fox и News Corp. В первую вошли, в частности, кинокомпания 20th Century Fox и вещательная сеть Fox, во вторую – издания The Times, The Wall Street Journal, издательская компания HarperCollins и другие.



Мердок занимает 99-е место в списке миллиардеров американского Forbes, его состояние журнал оценивает в 17,3 млрд долларов.