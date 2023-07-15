



Медиаимперию Пригожина могут продать структуре, близкой к Кремлю

Медиагруппа главаря ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина “Патриот” может быть продана структуре, близкой к Кремлю. Об этом пишет The Financial Times.



Как сообщил газете руководитель “Антиглобалистского движения России” (АДР) Александр Ионов, который ранее попал под санкции со стороны США за сотрудничество с Пригожиным и российскими спецслужбами, медиагруппа “Патриот” не закрыта, а законсервирована. По его словам, покупатели заинтересованы в очень большой патриотической аудитории.



Руководитель входящего в медиагруппу сайта Neva News Андрей Краснобаев заявил FT, что надеется возобновить работу ресурса. Информацию о его закрытии Краснобаев назвал “поддержанием интриги”.



Кроме того, пишет издание, фабрики троллей Пригожина продолжают работать – по данным Antibot4Navalny и Chef's Trap, тролли не прекращали работу ни во время мятежа ЧВК “Вагнер”, ни после.



“Новый владелец – вопрос времени”, – считает один из собеседников газеты: “Если Пригожин в конечном итоге потеряет контроль над ресурсом, он быстро будет передан другому владельцу, близкому к Кремлю”.



По данным LiveInternet, за месяц сайты медиагруппы посетили более 20 миллионов пользователей – аудитория, сравнимая с аудиторией крупных государственных СМИ.