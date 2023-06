Медиа-активам Пригожина ищут нового владельца: Определен основной претендент

Холдингу “Патриот”, в который входят связанные с Евгением Пригожиным медиа, в том числе РИА ФАН, ищут нового владельца, пишет The Bell.



Как сообщили несколько источников издания, сотрудничающих с компаниями Пригожина, наиболее вероятным претендентом на медиа-активы считают “Национальную медиа группу” (НМГ) Юрия Ковальчука. При этом собеседники The Bell подчеркнули, что “это общая версия”, о каких-либо переговорах у них данных нет.



Предполагается, что НМГ получит контроль над активами Пригожина либо напрямую, либо через посредников, как уже было опробовано на сделках с другими СМИ.



В пабликах, пишет The Bell, обсуждают и другого кандидата – якобы выкупить медиа-активы за 1 рубль “при условии сохранения редакционных коллективов на 3 месяца и погашения перед ними задолженности по заработной плате” может медиа-холдинг Hearst Shkulev Publishing Виктора Шкулева.

Как подчеркивает The Bell, все источники уверены, что кто бы не оказался формальным владельцем активов Пригожина, курировать их теперь будут напрямую из администрации президента.



Юрий Ковальчук – председатель совета директоров банка “Россия”. Считается, что Ковальчук входит в “ближний круг Путина”. И сам Ковальчук, и его банк находятся под западными санкциями еще с 2014 года. Совет директоров “Национальной медиа группы” возглавляет Алина Кабаева, также находящаяся под санкциями из-за близкой связи с Путиным.