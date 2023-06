McLaren выпустил электросамокат за две тысячи долларов – фото

Британский производитель суперкаров McLaren, бренд Lavoie и дизайнер Ян Каллум, работавший в Ford, Aston Martin и Jaguar, разработали электросамокат. Об этом сообщает



Самокат от McLaren можно складывать – достаточно нажать одну кнопку для сворачивания конструкции и перемещения колеса.



Разработаны две версии самоката: Series 1 и Series 1 MAX. Первая весит 18,5 кг и может проехать до 40 км на одном заряде при средней скорости 19 км/ч.



Вторая весом 19,5 кг может преодолеть до 70 км. Обе модели двигаются со скоростью 40 км/ч и полностью заряжаются за три часа.



Series 1 стоит $1 990, а Series 1 MAX – $2 230.

