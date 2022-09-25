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Mazda обсуждает прекращение производства в России - СМИ
25.09.2022 01:28 Ольга Белозерова

Mazda обсуждает прекращение производства в России - СМИ

Японская Mazda Motor Corp. обсуждает прекращение производства своих автомобилей на заводе во Владивостоке на востоке России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японскую газету Nikkei.

Японский автопроизводитель, который в прошлом году продал в России 30 000 автомобилей, заявил в марте, что экспорт запчастей на завод будет прекращен , а производство прекратится, когда закончатся запасы.

Как отмечается, Mazda не приняла решение о прекращении продаж и обслуживания автомобилей в России.

Сроки остановки производства не были указаны. 

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