



Mazda обсуждает прекращение производства в России - СМИ

Японская Mazda Motor Corp. обсуждает прекращение производства своих автомобилей на заводе во Владивостоке на востоке России.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японскую газету Nikkei.



Японский автопроизводитель, который в прошлом году продал в России 30 000 автомобилей, заявил в марте, что экспорт запчастей на завод будет прекращен , а производство прекратится, когда закончатся запасы.



Как отмечается, Mazda не приняла решение о прекращении продаж и обслуживания автомобилей в России.



Сроки остановки производства не были указаны.