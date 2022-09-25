Mazda обсуждает прекращение производства в России - СМИ
Японская Mazda Motor Corp. обсуждает прекращение производства своих автомобилей на заводе во Владивостоке на востоке России.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японскую газету Nikkei.
Японский автопроизводитель, который в прошлом году продал в России 30 000 автомобилей, заявил в марте, что экспорт запчастей на завод будет прекращен , а производство прекратится, когда закончатся запасы.
Как отмечается, Mazda не приняла решение о прекращении продаж и обслуживания автомобилей в России.
Сроки остановки производства не были указаны.